Com menos de uma hora de voo, passagens áreas entre as duas maiores cidades do AC podem chegar a mais de R$ 3,5 mil

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), publica no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição extra, desta sexta-feira, 18, o Edital nº 036, com a retificação do horário e local da aula inaugural e a homologação das matrículas no Curso de Formação de Aluno Soldado, divulgados no Edital nº 033, de 21 de outubro de 2022.

Para a aula inaugural, os candidatos constantes no edital deverão comparecer no dia 21 de novembro de 2022, às 16h, no Auditório da Uninorte – Bloco E, situado na Via Verde, km 2, Alameda Alemanha, n° 220, Jardim Europa, em Rio Branco.

As matrículas no curso de formação para o provimento de vagas do cargo de aluno soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre serão homologadas a contar de 21 de novembro de 2022.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o CBMAC, por meio do telefone (68) 3227-1026 ou na Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected]

