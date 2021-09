Com mais de 36% de exportação de madeira, Acre fechou agosto com saldo positivo de US$ 2,55 milhões

O levantamento do Ministério da Economia revela também que entre janeiro e agosto desse ano o Acre teve um saldo recorde de US$ 32,980 milhões, o que fez superar em 49% o saldo do mesmo período do ano passado (US$ 22,173 milhões).

Segundo a pesquisa, em agosto o estado acreano exportou US$ 2,755 milhões e importou US$ 206,4 mil. Os produtos que puxaram a exportação no estado foram:

O Acre fechou o mês de agosto com saldo positivo de US$ 2,55 milhões na balança comercial. Isso é o que aponta dados do Ministério da Economia, divulgados pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

O Acre fechou o primeiro semestre de 2021 com um saldo recorde de US$ 27,114 milhões na balança comercial, superando em 57% o saldo do mesmo período de 2020, que foi de US$ 17,272 milhões.

Os dados apontaram que tanto o valor das exportações de junho de 2021 quanto de importações foram maiores do que junho do ano passado. Segundo o relatório, no caso das exportações, o aumento foi de 105,05%, saindo de US$ 2.218.103 para US$ 4.548.365 este ano. Já com relação às importações, a subida foi de 117,76%.