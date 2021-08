Com investimentos de R$ 7 milhões, Acre recebe 28 ambulâncias

O governo do Acre entregou nesta segunda-feira, 23, um total de 28 ambulâncias devidamente adaptadas, para atender as particularidades do estado, sendo distribuídas conforme a necessidade de cada município. Segundo informações, 8 veículos devem ficar em Rio Branco e o restante será entregue no interior.

A cerimônia, que contou com a presença de várias autoridades, foi realizada em frente ao Palácio Rio Branco. Segundo o governo, os veículos para a saúde foram adquiridos no valor de R$ 7.049.144,20. A licitação ocorreu em fevereiro deste ano.

O governador Gladson Cameli disse, em seu pronunciamento, que toda a equipe de saúde está de parabéns pela dedicação e entrega, tanto nas pautas de urgência, como no combate ao coronavírus. Para o gestor os equipamentos devem salvar vidas. “Eu quero que tenham cuidado na distribuição dos veículos, dois dos municípios são Manoel Urbano e Feijó onde a reclamação é grande”, argumentou.

Cameli fez questão de explicar o atraso na entrega das novas ambulâncias. “Houve atraso, mas foi porque as montadoras estão com dificuldade de entrega, porém, tá aí, mais um compromisso feito”, explicou.

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) rasgou elogios ao governador Gladson Cameli pela aquisição de novas ambulâncias. “Nunca houve na história um governo que entregasse, de uma lapada só, 28 ambulâncias. Eu tenho certeza que o sentimento dos profissionais de saúde é de é de muita alegria. Esse aqui é um gesto de nobreza de cuidado e de parceria”, ressaltou.

O representante do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda, destacou que é uma honra participar de uma solenidade tão importante realizada pelo Governo. “Quero agradecer e parabenizar o empenho de toda a equipe do Governo e dizer que o Ministério da Saúde está à disposição”, declarou.

Já o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), ressaltou a importância da entrega dos veículos, principalmente para o interior do estado. “A ambulância nova vai salvar mais vidas”, argumentou.