Com gol de Pulisic, EUA vence, se garante nas oitavas e elimina o Irã

Os Estados Unidos estão de volta às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, só a vitória interessava para os norte-americanos contra o Irã e, com ares de dramaticidade, foi o que aconteceu. Com a bola rolando, o EUA abriu o placar com Pulisic no primeiro tempo, mas recuou na volta do intervalo e precisou suar para manter o placar mínimo: 1 a 0.

Com o resultado, o selecionado comandado por Gregg Berhalter chega a cinco pontos, elimina os iranianos e avançam na segunda posição do grupo B. Na próxima fase, os americanos vão encarar a Holanda, que ficou na primeira posição do grupo A.

Domínio e vantagem americana

Com a necessidade da vitória, o EUA não perdeu tempo e partiu para cima do Irã. Com imposição física e técnica, o selecionado americano tomou conta das ações, mas demorou para acertar a tomada de decisão no terço final.

Do outro lado, os iranianos (jogando pelo empate) optaram por recuar as linhas e administrar o 0 a 0. Com o bom posicionamento de seus defensores, o Irã até que conseguiu controlar o jogo, mas, aos 37, a história mudou.

Após boa troca de passes pelo meio, McKennie descolou uma lançamento milimétrico para Dest, que se projetou nas costas da marcação, invadiu a área e cruzou na medida para Pulisic, que só teve o trabalho de desviar para as redes. No lance do gol, o camisa 10 acabou se chocando com adversário e precisou ser substituído na sequência.

Na frente do placar, o selecionado norte-americano ficou ainda mais à vontade no duelo. Já nos acréscimos, após nova enfiada de bola de McKennie, Weah saiu na cara do gol e, de biquinho, marcou o segundo. Seria o gol da tranquilidade, mas o assistente flagrou impedimento, que foi confirmado pelo VAR.

EUA se segura e avança

Os Estados Unidos voltaram embalados na volta do intervalo. Logo aos dois minutos, Sargent recebeu com espaço, mas bobeou na hora da finalização e mandou em cima do goleiro Beiranvand.

Do outro lado, o Irã, com muita valentia, tentou responder através do talento individual de Taremi, que, muito solitário no comando do ataque, fez o que pôde para incomodar a defesa norte-americana.

Com o passar do tempo, EUA recuou suas linhas e passou a oferecer campo para os iranianos. Ghoddos, em duas oportunidades, esteve perto de empatar a partida, mas faltou sorte e alguns centímetros para a bola entrar.

Na reta final, como era de se esperar, o Irã partiu para o tudo ou nada e iniciou uma grande pressão. Já nos acréscimos, Taremi foi lançado na área, se desvencilhou da marcação de Carter-Vickers e quase fez. A defesa norte-americana afastou na “hora h” e sacramentou a classificação para as oitavas: 1 a 0.

