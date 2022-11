Rashford brilha, Inglaterra despacha País de Gales e encara Senegal nas oitavas

Por OGol

A Inglaterra é mais uma gigante europeia garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo. Confirmando o favoritismo, o English Team encarou a modesta seleção de País de Gales e, com grande atuação de Marcus Rashford, venceu o duelo britânico por 3 a 0.

Com o resultado, a selecionado inglês avança na primeira posição do grupo B e vai encarar a destemida seleção de Senegal no primeiro mata mata do Mundial do Catar.

Sonolento…

O domínio foi inglês, mas isso não significa que o primeiro tempo foi composto por alguma emoção. Com a bola nos pés, a Inglaterra, que contou com as entradas de Walker, Henderson, Foden e Rashford, ocupou o campo adversário, trocou passes, mas foi pouco efetiva no terço final.

Do outro lado, com uma proposta reativa, País de Gales fechou a “casinha”, aproximou suas linhas de marcação e passou a maior parte do tempo mandando bolas para longe. No ataque, o selecionado galês foi nulo e sequer viu a cor do uniforme de Pickford.

A primeira boa chance da partida surgiu aos dez minutos. Após bola recuperada pelo meio, Harry Kane descolou um lindo passe para Marcus Rashford, que tentou um toque sutil, mas parou em grande defesa de Ward.

Na sequência, apesar do amplo domínio territorial, o selecionado comandado por Gareth Southgate não conseguiu construir grandes oportunidades. O duelo britânico foi para o intervalo como começou: 0 a 0.

Rashford decide

Com outra dinâmica na volta do intervalo, a Inglaterra mudou a história do jogo logo aos dois minutos. Foden fez fila pela esquerda e foi derrubado por Rodon. Na cobrança de falta, Marcus Rashford bateu colocado e mandou no ângulo, sem chances para Ward. Lindo gol.

O time inglês não diminuiu o ritmo e ampliou logo na sequência. Após bobeada na saída de bola galesa, Harry Kane ficou com a sobra pela direita e cruzou na medida para Foden, que, livre na segunda trave, completou para o fundo das redes.

Na lona, Gales ainda tentou uma resposta com Daniel James, mas a bola não quis entrar. A tentativa de reação galesa, entretanto, durou muito pouco. Aos 22, Rashford (de novo ele) recebeu pela direita, invadiu a área e, de perna esquerda, sacramentou a vitória do English Team.

Com a vitória encaminhada, o selecionado comandado por Gareth Southgate tirou o pé do acelerador, passou a trocar passes no meio campo e, diante de um adversário entregue, sacramentou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

