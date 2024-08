Com foco na redução do feminicídio, governador participa de entregas e ações importantes para a Segurança Pública no estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, cumpriu agenda nesta quinta-feira, 1°, em Cruzeiro do Sul. O chefe do Executivo participou de uma solenidade no Clube Recreativo dos Policiais Militares e anunciou investimentos importantes para a Segurança do Estado, com a entrega de equipamentos, certificação e lançamento de campanhas voltadas para a pasta.

O primeiro ato foi a entrega de um Jeep Renegade ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), avaliado em R$ 144,9 mil. Este investimento faz parte do Plano de Aplicação: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública – 2021, com a meta de valorização do Iapen e atenção biopsicossocial. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Logo após, houve a formatura de 27 alunos que concluíram o curso de Teleatendimento Emergencial 190/193.

Os formandos serão selecionados para atuar como atendentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Juruá, contribuindo para a melhoria do atendimento emergencial na região.

Sobre os investimentos, o governador Gladson Cameli voltou a frisar como a união dos poderes e instituições públicas fazem a diferença na vida das pessoas.

“É o Estado Democrático de Direito presente para facilitar a vida de quem está necessitando. A formação desses jovens também representa esse cuidado. E, ao mesmo tempo, além da formação, a autoestima deles, porque criamos oportunidades para que eles possam exercer suas funções”, pontuou.

Letícia Araújo está entre os certificados e falou da expectativa de começar os trabalhos e destacou a importância do CICC para a região.

“A gente sabe que é bem importante ter o CICC aqui em Cruzeiro do Sul para melhorar o atendimento, é um serviço essencial para nossa população. Então, a gente se sente especial por estar realizando esse serviço, em prestar esse atendimento à população e fazer essa ponte entre o solicitante e o despacho, o órgão responsável por atender essa vítima. E as expectativas que a gente tem são as melhores em poder ajudar a sociedade, ter um papel importante dentro da sociedade e é isso”, destacou.

Ela lembrou ainda que se trata de um atendimento sensível e que merece ainda mais atenção daqueles que assumiram esse compromisso.

“A parte mais difícil, com certeza é sempre manter a calma, transparecer essa calma para a vítima, porque normalmente são pessoas que não vão ligar por acaso, elas estão ali precisando do socorro. Então, fazer essa ponte requer paciência e tranquilidade para que a gente possa realizar o nosso serviço da melhor forma”, avaliou.

O sentimento é o mesmo para Yuri Castelo. Ele destaca ainda que se sente somando ainda mais para oferecer um serviço de qualidade para a população.

“Quero agradecer ao governo do Estado. Acredito que a comunicação com a população é importante. A gente vai lidar com certas situações, mas acredito que a gente já tá capacitado”, reforçou.

Outro ponto importante foi a entrega do título definitivo do Clube Recreativo dos Policiais Militares, formalizando a posse do espaço para uso contínuo pela corporação e 146 membros.

Presidente do clube, Major Limonta Lima, com o documento em mãos, comemorou a conquista.

“Nós tivemos essa grata satisfação de conseguir o título definitivo da nossa área de terra. Esse documento vai abrir portas para que nós possamos realizar aqui no nosso clube coisas que antes eram impossíveis. A mais importante foi o que eu falei no meu discurso, que é a climatização da nossa área. A nossa alegria é grande demais, é uma felicidade de um sonho realizado, onde nós vamos poder realizar o sonho de outras pessoas”, revelou.

Lançamento da Operação Shamar

No evento também houve o lançamento da Operação Shamar, uma iniciativa estratégica coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar e a Polícias Civis dos estados. A operação visa combater a violência doméstica e familiar contra a mulher e prevenir feminicídios.

A ação vai fortalecer ainda mais as medidas estabelecidas no Pacto Estadual de Prevenção aos Feminicídios, tendo como presidência do Comitê Gestor a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher).

As ações governamentais serão implementadas com o propósito de prevenir as mortes violentas de mulheres em razão da desigualdade de gênero, garantindo os direitos e o acesso à Justiça às mulheres em situação de violência e aos seus familiares. O pacto é um instrumento de articulação, organização, dispondo das diretrizes das políticas que serão aplicadas.

A titular da Semulher, Márdhia El-Shawwa, disse que as ações são replicadas em todos os municípios como forma de combater a violência de gênero e retirar o Acre do ranking de feminicídio.

“Já estamos em conversa com o Senado para trazer cursos, para que tenhamos autonomia financeira das mulheres, para que elas não fiquem no relacionamento abusivo por falta de ter como se manter, de sustentar, sustentar a sua família”, disse.

O governador do Acre, Gladson Cameli, disse que cuidar das pessoas é a filosofia do seu governo. Reconheceu que os números ainda trazem desafios ao Acre, mas vestido com as cores da campanha “Agosto Lilás Feminicídio Zero”, afirmou que as ações estão sendo cada vez mais intensificadas.

“O que eu puder fazer para dar apoio, para incentivar essas campanhas, vou fazer. É violência zero. Nós temos que cuidar das pessoas, construir pontes”, reforçou.

O presidente do Iapen, delegado Marcos Frank Costa e Silva, também fez uma fala sobre a operação que envolve todas as instituições. “O Estado aderiu a esse programa e, no mês de agosto, damos início a essas ações juntamente com as Polícias Civis e Militar, fiscalizando medidas protetivas, dando andamento a procedimentos de violência doméstica e familiar. O feminicídio pode ser evitado. A gente parte desse entendimento e esclareço que o Estado do Acre aderiu a essa operação e como sempre demos desempenhado e mostrado bastante resultado”, disse.

Em sua fala, o secretário de Segurança, José Américo Gaia, frisou o impacto de ações feitas em parceria com diversas instituições. “Sempre é necessário relembrar a redução dos índices de violência e, como estamos no mês de combate à violência doméstica, o Acre tem que sair e tem saído desse ranking. Tivemos redução de 28% de feminicídio e em todos os demais crimes devido ao trabalho da Segurança Pública. Há transversalidade das ações. O objetivo nosso é único: trazer paz social e segurança pública para toda a comunidade”, pontuou.

O presidente da Federação do Comércio do Acre (Fercomércio-AC), Leandro Domingos, e o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, também falaram sobre os investimentos na região e a união de todos para que a prosperidade da cidade e do estado.

“Para mim é sempre uma alegria compartilhar momentos de alegria com a população do nosso estado. Aqui, no Vale do Juruá, então, sinto a força e a vontade do nosso povo de continuar vencendo os desafios e seguindo rumo a um futuro que nos gere cada vez mais e esperança. Temos aqui nesta tarde vários órgãos do governo atuando em diversas frentes de trabalhos, em programas sociais e muitas ações que beneficiam tanto servidores quanto a população em geral”, reforçou o govenador.

