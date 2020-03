Durante cinco dias, Pauini estará em clima de muita festa e alegria. O município completará 64 anos de fundação no próximo dia 19, mas as festividades já se iniciam no dia 16.

Uma super programação festiva foi organizada pela administração pública para população, bem como para receber visitantes de outras cidades amazonenses, e até mesmo do Estado do Acre, que costumam frequentar a cidade nesse período festivo.

Além do concurso Miss Pauini, atividades culturais, esportivas, cívicas, dinâmicas e shows musicais com artistas locais fazem parte do quadro de programação em comemoração ao aniversário da cidade. Entre os destaques da programação está a inauguração de um ginásio de esportes e a entrega de uma unidade fluvial de saude,conquistada na gestão da Prefeita Eliana Amorim e seu vice-prefeito, Edmílson Venâncio.

Este ano, para encerrar a festa, está confirmada como atração nacional a Banda Os Barões da Pisadinha, que promete atrair um grande público na praça Bibiano Osório, com um vasto show.

