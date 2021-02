Em decreto publicado nesta sexta-feira (5), o governador do Acre, Gladson Cameli, decidiu suspender os pontos facultativos referente aos dias 15, 16 e 17 de fevereiro que ocorrem no período de Carnaval. Cameli já havia anunciado o cancelamento do Carnaval no dia 22 de janeiro, quando a regional do Alto Acre passou para a fase vermelha.