Com 2.997 mortes em 24 h, Brasil registra maior número de óbitos desde abril

Anna Gabriela Costa, da CNN, em São Paulo

O Brasil registrou 2.997 mortes e 95.367 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (16), segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), referentes às últimas 24 horas.

Com a atualização dos dados, o país passa a ter 493.693 mortes e 17.628.588 casos de infecções pelo novo coronavírus. Os números são somados pelas autoridades de saúde desde o início da pandemia, em março de 2020.

A média móvel de mortes ficou em 2.025 nesta quarta-feira, o índice é referente ao número de óbitos nos últimos sete dias no país.

Dentre os estados brasileiros, seis já ultrapassaram a marca de 1 milhão de infectados pela doença, são eles: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. Em número de mortes, o estado de São Paulo lidera, com 119 mil óbitos, seguido pelo Rio de Janeiro, que soma 53 mil mortes pela doença.

Nesta terça-feira (15), os Estados Unidos passaram a marca de 600 mil mortes por Covid-19, de acordo com os números divulgados pela Universidade Johns Hopkins. Atualmente, é a nação com mais mortes pela doença no mundo – seguido pelo Brasil, com mais de 493 mil óbitos e Índia, que tem mais de 379 mil mortes pela doença.