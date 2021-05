Com 1 milhão de mortos, América Latina sofre com efeitos da pandemia

Da CNN

Mais de um ano depois do começo da pandemia, a América Latina continua a sofrer com os efeitos nefastos de hospitais em colapso, alto número de mortes e vacinação lenta. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), só 3% da população latino-americana e caribenha tinha sido vacinada contra a Covid-19 até a última sexta-feira (21). Os resultados da baixa imunização aliada a vulnerabilidades socioeconômicas se materializou em um marco significativo no último domingo: América Latina e Caribe somam agora mais de 1 milhão de mortos pela Covid-19.

Neste episódio do E Tem Mais, Monalisa Perrone fala sobre os efeitos da pandemia nos países da América Latina. O neurocientista Miguel Nicolelis explica qual foi o impacto da variante surgida no Brasil, a P1, para o agravamento da pandemia nos países vizinhos, e fala sobre o aumento de casos mesmo em países da região que avançam na vacinação, como o Chile e o Uruguai. Também participa do episódio o cientista político Maurício Santoro, professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele analisa como os indicadores socioeconômicos podem ter influenciado na resposta dos países latino-americanos à pandemia, e comenta o levante popular no último ano em países como Colômbia e Chile.