O colunista social e cerimonialista da prefeitura de Rio Branco, Vagno di Paula, recebeu alta nesta segunda-feira, 20, após ter sido entubado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade escolhida como referência para casos da Covid-19.

Nas redes sociais, amigos do colunista compartilharam fotos de Di Paula saindo do hospital visivelmente mais magro e na cadeira de rodas. Na foto, Vagno foi recebido com a placa “Seu sorriso nos faz feliz, obrigada por ser vencedor”

Di Paula foi entubado às pressas no dia 30 de novembro quando estava prestes a ser transferido para a Pronto Clínica, porém, na época precisou ser entubado devido a piora no seu estado clínico.



