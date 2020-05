Os verdadeiros heróis

Quem imaginaria que o ano de 2020 seria marcado por caos em decorrência do COVID-19? Com a descoberta do vírus mortal, o sus sucateado e a carência de profissionais de saúde, o desespero cresce.

Em meio a pandemia…

…exércitos se erguem, correndo contra o tempo para salvar vidas. São nossos heróis de jalecos brancos e rostos ocultos que indiferentes à exaustão física e emocional resgatam, acolhem e socorrem aqueles que realmente precisam.

Os heróis da saúde nessa guerra…

…transformam a angústia em força, o medo em coragem, a fragilidade em luta, mas nem sempre são vistos ou reconhecidos por seus feitos. São médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagens, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde na linha de frente contra a pandemia do coronavírus, desde sua fase inicial.

O momento é tenso…

…para quem está na linha de frente porque o inimigo é desconhecido, agressivo, letal e invisível. O servidor de saúde, nem sempre dispõem de Equipamentos de Proteção Individual adequados, mesmo assim não recuam, expondo a própria vida no combate ao coronavírus. Esse sim, são os verdadeiros heróis!

No Brasil, as estatísticas…

…apontam para o alto índice de contaminados desde o primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. A transmissão comunitária se espalhou rapidamente por todo o território nacional. No Acre o epicentro do Covid-19 é Rio Branco e dos 22 municípios que compõe o Estado, apenas 08 não tem casos confirmados. As famílias internam seus parentes atingidos pelo vírus sem esperança de alta.

O fluxo de pacientes se eleva…

…diariamente colapsando o sistema de saúde, instalando o caos no Brasil. Falta equipamentos, leitos e profissionais de saúde para atender às necessidades da demanda. Superar as dificuldades é tarefa diária para médicos e equipes que estão na linha de frente da pandemia, que permanecem expostos durante os atendimentos aos pacientes.

No hospital…

…Wilde Viana, em Brasiléia, que é referência regional do Alto Acre, os guerreiros são incansáveis. Como se trata de uma guerra sem armas adequadas, para eles, todo cuidado é pouco evitando contágios e desfalque no pelotão dos heróis combatentes do vírus letal.

A cada colega de luta…

…contaminado ou em óbito pelo covid-19, a dor e a insegurança tomam conta da equipe de saúde. Por horas vem os questionamentos e o luto permanece dias. Quem testemunha quarentenas e mortes solitárias, o retorno para a casa é desafiador, pois o sentimento de culpa é fator presente, temendo levar a doença para familiares.

O clima de trabalho mudou radicalmente.

A pressão diária destrói gargalhadas e as fardas astronáuticas ocultam os rostos aflitos. Esses verdadeiros heróis permanecem em seus campos de batalhas a serviço da humanidade, salvando vidas.

Devido a pandemia de coronavírus…

…e o crescente aumento de infectados, as medidas de prevenção são endurecidas em suas revogações, pelo governo do estado.

