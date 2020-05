Uma colisão entre uma motocicleta e um carro tirou a vida do motociclista José de Oliveira Santos, 39 anos, na noite desta segunda-feira (25). O acidente aconteceu no km 100 da BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo informações de populares, José trafegava com sua motocicleta juntamente uma mulher e uma criança de 5 anos na BR-317, quando o condutor de um carro que trafegava no sentido contrário, foi desviar um buraco na estrada e colidiu de frente com a motocicleta. Com o impacto as vítimas foram arremessadas ao solo e José teve a perna mutilada. O motorista do veículo abandonou o carro e fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município prestou os primeiros atendimentos e conduziu a mulher e a criança em estado grave ao hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. José foi encaminhado pela viatura a capital, no trajeto ao Pronto-Socorro, os paramédicos do SAMU pediram apoio a viatura 01 de suporte avançado, mas José não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O corpo de José foi levado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML).

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica.

A moto e o carro foram removidos da BR-317 e encaminhado ao patio do Departamento de Trânsito (Detran).

