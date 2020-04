Cobija confirma aumento de 6 para 10 casos de Covid-19

As informações foram atualizadas pelas autoridades do País

Conforme foi anunciado durante o dia desta terça-feira, dia 7, foi confirmado oficialmente pelas autoridades de saúde do estado de Pando, em Cobija/Capital, que os casos confirmados para novos casos positivos para covid-19, subiriam de seis para 10.

A notícia teria sido afirmada pela ministra do Meio Ambiente e Água, María Elba Pinker, “Eles acabaram de nos dizer que existem quatro novos casos positivos, neste momento o Sedes (Serviço Departamental de Saúde) está cuidando de atender pacientes confirmados para isolá-los nos centros que preparamos, também para suas famílias”.

A autoridade indicou que os novos casos confirmados seriam familiares dos primeiros pacientes, que vão transferidos e isolados no hospital de segundo nível.

O Secretário de Saúde de Pando, Dr. Kuniaki Murakami no seu relatório, manifestou que o Cenetrop confirmou dez casos positivos do coronavirus, dos quais, três são importados da cidade de La Paz, e sete casos locais, lembrando que até esta segunda-feira (6), os casos em pando eram seis.

Com o aumento dos casos na cidade de Cobija, moradores estão criticando o Governo sobre o Decreto que fechou as fronteira do País, mas, estão permitindo os voos entres os estados, comprovando que o vírus está ‘viajando’ e infectando as pessoas.

Em Cobija, o Decreto de isolamento social está sendo levado ao nível máximo pelas autoridades da saúde, policiais e Forças Armadas. Caso cidadãos sejam interceptados nas ruas sem documentos e fora do dia para realizar compras e descumprindo o toque de recolher, é punido com multas e detenções.

