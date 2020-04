Aposentada de 75 anos tinha sequelas de acidente vascular cerebral e deu entrada na UTI do Pronto-Socorro no último dia 4

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica a segunda morte por coronavírus no Acre, na tarde desta terça-feira, 7, na ala das UTIs para pacientes com Covid-19, do Pronto-Socorro de Rio Branco. O atestado de óbito foi assinado às 16h05.

A vítima é uma aposentada de 75 anos, cujas iniciais são M. L. B. P., que no último dia 2 deste mês foi internada no pronto atendimento de uma unidade de saúde privada de Rio Branco, apresentando taquicardia, desconforto respiratório e febre. Além disso, a paciente apresentava sequelas de um acidente vascular cerebral.

No mesmo dia 2, às 17h30, foi entubada e a equipe médica coletou amostras para o exame de coronavírus, cujo resultado foi positivo.

Dois dias depois, no dia 4 de abril, a paciente foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde, por volta das 20h8 foi levada para o leito de UTI. Ali, ela permaneceu até a tarde desta terça-feira, 7.

Rio Branco, AC, 7 de abril de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

Comentários