Cine Teatro irá visitar cidades do Alto e Baixo Acre para propagar cinema brasileiro

O Cine Teatro Recreio do Acre irá desempenhar atividades do projeto itinerante financiado pela lei Aldir Blanc que levará o cinema brasileiro para o interior do estado. Entre os dias 7 e 9 de outubro, as cidades de Assis Brasil, Brasileia e Xapuri serão contempladas com o melhor do cinema nacional. Além destes três municípios, o Cine Teatro Recreio vai visitar entre o 21 e 23 de outubro Porto Acre, Acrelândia e Senador Guiomard, com outros filmes e artistas acreanos.

Também haverá apresentações de dança, teatro, música, graffiti e fotografia, realizadas pelos artistas acreanos: Jessé Luiz (Graffiti), Alexandre Anselmo (Música), Camila Cristina Cabeça (Dança), Danilo de S’Acre (Fotografia).

Camila Cabeça levará seu Carimbó, Alexandre Anselmo deleitará o público com música brasileira, acreana e de outros países, Jessé Luiz dará de presente um mural a cada uma das cidades que vamos visitar, e Danilo de S’Acre, uma intervenção urbana com uma coleção de fotografias em lambe lambe inspiradas na paisagem acreana. Além disso, cada município receberá um curta-metragem produzido no estado do Acre e um longa-metragem brasileiro para serem exibidos em nossa tela gigante de cinema.

Os filmes de curta-metragem programados são:

Sol de Setembro, de Teddy Falcão

Cooperativa Mãos de Mulher, de Alenckey Pimentel

As crônicas de Oliver, de Italo Rocha e Marcelo Zuza

Os Filmes de Longa-metragem programados são:

Pacarrete de Allan Deberton

O Pergaminho Vermelho Nelson Botter

O Filho do Boi de Haroldo Borges e Ernesto Molinero