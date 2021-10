Semcias realiza dia de ação para crianças do CRAS e PAIF com dia do Sorvete em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Cidadania e AssistênciaSocial/CRAS/PAIF. Realizou ações na tarde desta segunda-feira, com distribuição de sorvetes e sopas para comunidades beneficiárias de programas sociais.

No final da tarde foi o dia do sorvete, a prefeitura distribuiu sorvetes para as crianças cujas famílias que são acompanhadas pelo CRAS e PAIF, mais tarde no início da noite a Semcias (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social), distribuíram sopa quentinha para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos aqui cumprindo uma determinação do Prefeito Sérgio Lopes, que sempre tem essa atenção especial com essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, para nós Semcias/CRAS e PAIF, é um prazer poder levar não só sopas e sorvetes, mais levar carinho, atenção e acolhimento às pessoas que estão necessitadas nesse momento de pandemia.” Destacou Eliade Maria Secretária municipal de Cidadania e Assistência Social.