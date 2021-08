Cientista diz que acreanos estão “indiferentes” à chegada da Delta e alerta para início da 3ª onda em setembro

O médico biologista molecular Andreas Stocker, gerente técnico responsável por diagnósticos do Centro de Infectologia Charles Mérieux, disse que os acreanos estão complemente “indiferentes” à chegada da variante Delta. Ele acredita que a variante, considerada mais transmissível e agressiva, já esteja em circulação no estado.

“Nós estamos completamente indiferentes e quando Delta entra, primeiro nós não vamos mudar. Quem vai se infectar facilmente são crianças, jovens, adolescentes. Até notarmos que os primeiros casos é covid, já vai ter espalhado”, pontua o médico.

Andreas Stocker explicou em países da Europa, nos Estados Unidos, Nova Zelândia e até mesmo na China, há a possiblidade de uma nova onda da doença. Neste sentido, ele acredita que o Brasil e o Acre não estão imunes à chegada da variante. Ele afirmou que é temerário o desmonte dos hospitais de campanha e a desmobilização de equipes.

“Eu acho que sim. Tudo que nós podemos ver, nos outros países, os hospitais ficam novamente cheios. A vacina não resolve o problema. Infelizmente na variante Delta, não vamos ter nenhuma forma de imunidade de rebanho, impossível. A única chance que nós temos é vacinar todo mundo. Vacinar com 3ª dose as pessoas mais vulneráveis. No ano que vem, com certeza, vai ter vacina modificada. Já temos os primeiros testes que tem especialmente a Delta e vai ficar assim. Eu espero que nos próximos dois anos a população mundial vai ser vacinada com três doses e depois essa virose vai ficar conosco”, como uma doença comum entre as viroses.

E deixa um alerta. Para ele, daqui a dois anos é impossível deixar o uso da máscara. “Por enquanto, sem chances de deixar a máscara e as medidas”.

Ao falar sobre as vacinas, o médico biologista disse que não há uma cobertura de 100%. Andreas também alerta que é preciso a aplicação de uma 3ª dose nos trabalhadores da Saúde, que na maioria tomou a vacina CoronaVac.

“A proteção de uma vacina de uma infecção, infelizmente, não é 100%. A maioria das pessoas, trabalhadores do SUS, tomaram a vacina do Butantan. Dessa vacina já tem publicado que 100% das pessoas vacinadas vão se infectar com a Delta. Não tem proteção da infecção. Isso seria necessário [nova vacinação], mas o problema é que todas as vacinas não tem uma proteção 100%. Você tem 30% a 40% das pessoas que não vão se infectar e o resto vai se infectar. E vai ser uma carga viral na garganta, tão alta quanto de pessoas não vacinadas. A suspeita atual é que a carga viral caia mais rápida, não fica 10 dias tão infeccioso. As pessoas vacinas têm uma boa proteção de ficar doente ou ficar seriamente doente. Normalmente não acontece. Isso é a boa notícia”, salientou.

Por fim, Andreas Stocker espera um aumento considerável dos casos a partir do início de setembro. “Espero um aumento dos casos e o começo da 3ª onda ainda em setembro. Ainda estamos antes da onda. Sempre demora algumas semanas até nós notarmos”.