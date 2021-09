Cidadania protocola repúdio à Câmara de Vereadores de Rio Branco por viagens com diárias na pandemia

O presidente estadual do partido Cidadania, David Hall e o pré-candidato ao Senado pelo partido, Leandro Costa, protocolaram nesta segunda-feira, 20, uma nota de repúdio acerca das viagens com gordas diárias que os vereadores da Câmara de Rio Branco vêm realizando neste momento de pandemia.

Na nota, Hall e Leandro Costa lamentaram a postura dos vereadores e ressaltaram que muitos cidadãos estão passando fome enquanto os parlamentares gastam dinheiro em ações não prioritárias.

“Sabemos que os vereadores da capital ganham em torno de R$ 12 mil de salário, sem contar com as verbas de assessoria, combustível, material gráfico e aluguel de carros. O Cidadania apoia a busca por qualificação, mas sugere que os vereadores realizem cursos online ou presenciais em instituições educacionais com sede em Rio Branco ou que custeie as viagens com seus próprios salários”, diz trecho da nota.

Dos 17 vereadores da atual legislatura, a metade já viajou neste ano para realizar curso de capacitação fora do Estado com diárias, estão entre eles: Antônio Morais (PSB), Raimundo Neném (PSB), Hildegard Pascoal (PSL), Célio Gadelha (MDB), Fábio Araújo (PDT), Lene Petecão (PSD) e dentre outros.