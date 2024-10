Cerca de 500 agentes farão a segurança das eleições no Vale do Juruá

Já o Exército, por meio do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), além destas 7 cidades do Acre, vai empregar homens também em 4 cidades do Amazonas. Serão 300 homens nos 11 municípios.

Cerca de 500 homens das forças de segurança do Acre, Exército Brasileiro e Polícia Federal vão atuar nas eleições municipais de domingo, 6 de outubro, nas 5 cidades do Vale do Juruá, além de Feijó e Tarauacá. Aeronaves da Força Aérea vão transportar urnas e membros das forças de segurança e da justiça eleitoral para os locais de votação.

A tropa do 6º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Cruzeiro do Sul, que conta com mais de 200 homens, vai trabalhar na segurança do pleito também de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Já o Exército, por meio do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS), além destas 7 cidades do Acre, vai empregar homens também em 4 cidades do Amazonas. Serão 300 homens nos 11 municípios.

Polícia Militar

O comandante do 6º BPM, capitão Daniel Teixeira, afirma que todo o efetivo vai estar presente nos 5 municípios do Vale do Juruá, antes e durante a eleição, no domingo. Destaca que o trabalho já começou e será intensificado.

“Através do nosso planejamento, vamos conseguir dar segurança para que os eleitores possam estar exercendo seu direito de cidadania e realizando o voto nesse nosso pleito eleitoral aqui nas esferas municipais. Faremos o policiamento ostensivo e, como nossa atribuição constitucional, a preservação da ordem pública. Estamos enviando guarnições para estar acompanhando alguns tipos de comício, realizando abordagens em vias, para estar coibindo algum tipo de ilício relacionado aos crimes eleitorais. No dia das eleições nós estaremos com as guarnições a pronto emprego, também para coibir compra de votos, transportes ilegais de passageiros para realizar os locais de votação. Então, nós estaremos com o nosso 190 e assim que tiver alguma denúncia, nós estamos realizando também o deslocamento de policiais e militares para fazer as averiguações”, relatou o comandante, destacando que a corporação atende á demandas do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, com relação à logística de transporte de urnas e fiscais.

“Essa parte de logística, nós fazemos em parceria com o TRE, o Poder Judiciário, através da Justiça Eleitoral e Força Aérea Brasileira, que estará dando esse apoio de aeronaves, justamente para deslocar para esses locais dd difícil acesso. Sabemos que hoje, a navegação no Rio Juruá e seus afluentes está praticamente impossível de ser realizado, então já fica um pouco mais complicado essa logística, e precisamos então realmente ter a aeronave tipo helicópteros para estar realizando esse transporte da tropa. Já está bem alinhado esse planejamento, já estamos com algumas previsões de saída, para que chegar no dia das eleições já estarem no local os mesários, bem como os policiais militares para estar dando esse apoio às eleições”, pontuou.

61º BIS

300 homens do 61º Batalhão de Infantaria e Selva (BIS) vão atuar em 11 municípios do Acre e Amazonas nas eleições de domingo. No Acre além de Cruzeiro do Sul haverá homens em Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó no Acre e em 4 cidades amazonenses.

“A tropa vai para os 42 locais de votação e estaremos infiltrando a nossa tropa por vários meios terrestres, meios fluviais, meios aéreos com aeronave de asa fixa e aeronave de asa rotativa. É uma atividade que a gente já vem realizando há bastante tempo e os tribunais, regionais eleitorais contam bastante com a nossa presença e o nosso apoio. As forças armadas têm atuado no apoio logístico ao TSE, com transporte de urnas eletrônicas, material e pessoal da justiça eleitoral para os municípios, além de comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas, que dependem dos militares para terem garantido o direito ao voto. Esse trabalho logístico já iniciou há mais de dois meses e a colaboração entre o Ministério da Defesa e o TSE é vista como um passo essencial para fortalecer a democracia brasileira, garantindo que todos os cidadãos possam exercer seu direito ao voto sem impedimentos”, afirmou o comandante do 61º

BIS, Coronel de Infantaria Gustavo Moreira Mathias.

