Casal fanático pelo Flamengo registra filho como Gabriel Henrique de Arrascaeta

Bebê nasceu em janeiro deste ano e ficou famoso na maternidade e no bairro da Penha, onde moram no Rio de Janeiro

O futebol é inexplicável! No mundo inteiro, fãs e torcedores cometem verdadeiras loucuras pelo time do coração. Dessa vez, aconteceu no Rio de Janeiro, no bairro da Penha, Zona Norte da capital carioca. Um casal apaixonado pelo Flamengo registrou o filho como Gabriel Henrique de Arrascaeta em homenagem ao trio que ajudou o rubro-negro a conquistar a Libertadores de 2019.

Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram os jogadores mais festejados pelos flamenguistas, quando o Rubro-Negro reconquistou a América 38 ano depois da primeira conquista em 1982.

O pai, Leandro Vasconcelos (30), já carrega no nome uma homenagem ao jogador José Leandro de Souza Ferreira, o ‘Peixe-frito’, que atuou no time da Gávea na década de 1980.

A mãe não tem nome como homenagem, mas sempre foi fanática pelo Flamengo. Rita de Cássia Glória (35) jogava futebol quando era mais jovem.

O casal engatou relacionamento em 2021. Na época, Leandro inclusive fez uma brincadeira e garantiu que caso tivesse um filho, o nome seria Gabriel Henrique de Arrascaeta, por conta do trio de ataque do Flamengo.

A brincadeira virou realidade e no dia 14 de janeiro de 2023, nasceu o primeiro filho do casal. O bebê também carrega o sobrenome dos pais. No final, Gabriel Henrique de Arrascaeta Glória Vasconcelos.

Estrela nas redes sociais

O garoto ficou famoso não somente no Instituto Fernando Magalhães, maternidade onde nasceu, mas também nas redes sociais. O ‘mini-Arrascaeta’ foi parar no Intagram do secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.

Durante uma visita ao local, Soranz encontrou a mãe e o garoto e fez questão de registrar o momento nas redes sociais. “Neste sábado intenso de visitas as unidades de saúde, conheci o Gabriel Henrique de Arrascaeta”, escreveu o secretário na publicação.

