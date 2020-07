Era por volta das 1h30 da madrugada deste domingo, dia 26, quando aconteceu um acidente automobilístico na rotatória de acesso à cidade de Brasiléia, envolvendo um veículo com identificação de taxi com pessoas dentro e teria feridos.

Segundo informações, antes da chegada do SAMU, três mulheres que aparecem em um vídeo (não identificadas) teriam sido retiradas de dentro do carro por terceiros e foram identificadas apenas duas com a iniciais, A.S.S. e N. F. no comando da Polícia Militar, sendo que uma delas teria dado entrada no hospital de Brasiléia, com suspeita de hemorragia interna.

Foi apurado no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia, que o motorista teria se evadido do local, deixando as mulheres para trás no interior do veículo que caiu no barranco.

Em um dos vídeos registrados e disponibilizado em grupos de WhatsApp, relatam que foram tiradas de dentro do veículo por medo de se afogarem na água do córrego.

As autoridades estão apurando o caso, onde leva a crer que todos estariam retornando de uma confraternização e apresentavam sintomas de embriagues alcoólica.

Outro ponto que está sendo levantado, seria de que o motorista é o filho do dono do taxi e se evadiu do local sem prestar socorro às mulheres, o que poderá acarretar complicações futuras.

As mulheres foram medicadas e ficaram em observação no hospital e sendo liberadas conforme melhoras.

Veja vídeo:

