Carga e lacre das urnas eletrônicas 6ª Zona Eleitoral teve início na quarta com término quinta-feira (26) em Brasiléia

Aconteceu na última quarta-feira (25/9) às 8h, o início na 6ª Zona Eleitoral, localizado na Avenida Rui Lino, 1.128, bairro Raimundo Chaar, as cerimônias públicas de carga, lacre e auditoria das urnas eletrônicas de votação, urnas eletrônicas de contingência nas eleições municipais de 6 de outubro.

Todos os procedimentos foram feitos na cede da 6ª Zona Eleitoral, que fica no município de Brasiléia, responsável pelas seções dos município de Brasileia com eleitorado aptos à votar de 19.484 eleitores, Epitaciolândia vem com 14.306 eleitores, já Assis Brasil tem 7.179 eleitores aptos a participar das eleições deste ano.

Em cada etapa foram configuradas as urnas para cada uma das 3 (três) Zonais Eleitorais, além de urnas de lona para eventual contingência, e mídias de resultado (pendrive) com os sistemas específicos para Recuperação de Dados (RED), Sistema de Apuração (SA), Ajuste Data e Hora, além de cartões de memória de carga e cartões de memória de contingência.

O evento, conduzido pelo juíz Glovis de Souza Lodi, como também respectivo chefe de cartório Lais Estela Moreira Figueiredo, onde contou com a presença de representantes do Ministério Público, partidos políticos e coligações, destacando a transparência do processo.

Carga e lacre, ação que acontece logo após a geração de mídias, consiste na transferência para as urnas eletrônicas dos dados dos eleitores, de acordo com as seções eleitorais, bem como dos candidatos que concorrerão nas eleições. Em seguida, os compartimentos das máquinas são lacrados e devidamente assinados pelos juízes eleitorais das respectivas zonas eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações, convocados para acompanhar todo o processo.

O procedimento é realizado de forma descentralizada em todo estado do Acre, com cada zona eleitoral conduzindo o evento dentro de sua jurisdição. Os editais de convocação para o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os representantes de partidos são expedidos pelos respectivos juízes eleitorais para as cerimônias de carga e lacre das urnas, que posteriormente serão distribuídas para todas as seções eleitorais a serem instaladas no dia da eleição.

Auditoria

Ao final da etapa de carga e lacre das urnas eletrônicas de votação destinadas as seções eleitorais será sorteada ao menos uma urna de votação oficial para a auditoria com a verificação digital dos arquivos, conferência dos dados de todas as candidatas e todos os candidatos, incluindo fotografias, nomes, partidos, números, entre outros dados.

A seguir será forçada a votação na urna auditada, utilizando um aplicativo específico de auditoria, serão dados votos em candidatas/candidatos reais, além de votos nulos, votos brancos, votos na legenda e justificativa, de modo a comprovar a todas as pessoas presentes, a integralidade dos dados de cada candidata ou candidato, gravados nas urnas eletrônicas.

Os documentos relativos a todos esses procedimentos (extratos de carga das urnas, zerésima, boletim de urna, HASH, boletim de justificativa eleitoral, ata, dentre outros) são públicos e serão anexados a Ata da Audiência, podendo ser consultados por qualquer cidadã ou cidadão e ficarão à disposição no Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

A cerimônia de lacre é parte fundamental do processo eleitoral, assegurando que as urnas estejam devidamente preparadas para o pleito e funcionando conforme os padrões estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

“O procedimento de carga e lacre das urnas reforça a confiabilidade e segurança das eleições eletrônicas. Durante o processo, após a geração de mídias com os dados dos eleitores e candidatos, os compartimentos das urnas são lacrados, e os lacres são assinados pelos juízes eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações. A iniciativa é uma das etapas mais importantes do processo eleitoral, e já foi realizada pelas demais zonas eleitorais do Acre”, frisou juiz eleitoral Clóvis de Souza Lodi, à reportagem.

TRE reforça horário de votação no Acre: das 6h às 15h

Assim como nas eleições de 2022, o horário de votação no Acre, no próximo dia 6 de outubro, será das 6h às 15h. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

O horário padrão das eleições no Brasil é das 8h às 17h. Em estados como Mato Grosso, por exemplo, a votação ocorrerá das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h. A unificação do horário, que foi adotada na eleição presidencial de 2022, foi mantida para este ano.

A Justiça Eleitoral (Acre), reforça que os eleitores devem levar um documento oficial com foto para a identificação no momento da votação, como RG, CNH ou Carteira de Trabalho. O Tribunal Regional Eleitoral recomenda ainda que os eleitores levem o título de eleitor, que contém informações sobre a zona e seção eleitoral, embora o documento não seja obrigatório.

Veja vídeo das regras do TSE para o dia das eleições – 27/09/2024

