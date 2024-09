Campeonato Brasileense tem primeiros campeões definidos

A noite desta quinta feira (26), foi marcada de muito futsal em Brasileia. Quatro equipes comemoraram o título de campeões nas categorias sub 11, sub 14, sub 17 e feminino.

O primeiro jogo aconteceu na categoria sub 11 entre Anjos da Bola x Real Du Bola. O Anjos da Bola estava abençoado e não tomou conhecimento do adversário aplicando uma goleada de 8×0 sagrando-se campeão sub 11.

Já no sub 14 após um jogo bastante movimentado o mesmo Anjos da Bola foi campeão, após vencer o Real Du Bola por 3×2.

No sub 17 Aquarela x Anjos da Bola fizeram um jogo bastante movimentado, com vários gols. Mas dessa vez não deu para o bom time do aquarela que foi superado pelo esquadrão do Anjos da Bola pelo placar de 6×2.

O jogo mais esperado da noite entre São Paulo x Galáticas pelo feminino, foi marcado pela grande intensidade apresentada pelo time tricolor que goleou as galáticas pelo placar de 5×1 com destaque para Katrine que marcou dois gols e deu uma assistência, ajudando o São Paulo a ser campeão.

E neste sábado (28), acontecem as grandes finais da primeira, segunda divisão e do master, com início às 19:00 horas. Venha prestigiar o melhor futsal do Acre.

Acompanhe os destaques do campeonato:

Categoria Sub 11:

Melhor goleiro: Gabriel Tavares, Anjos da Bola

Artilheiro: Luiz Fernando, Anjos da Bola

Categoria Sub 14:

Melhor goleiro: Murilo Melo, Anjos da Bola.

Artilheiro: Davi Willian, Anjos da Bola.

Categoria Sub 17:

Melhor Goleiro:

Artilheiro: Alexandre Barbosa, Du Bola.

Feminino:

Melhor goleira: Joice, São Paulo.

Artilheira: Silvana, São Paulo.

