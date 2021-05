Candidatos reclamam de falta de organização em concurso da PRF realizado neste domingo

Realizado neste domingo (9), após ser adiado, – originalmente o certame deveria ser realizado em 28 de março – o concurso da Polícia Rodoviária PRF foi alvo de críticas por parte dos participantes.

Alguns candidatos reclamaram de falta de organização. “Eles estavam fazendo a aferição da temperatura das pessoas duas vezes – o que não é ruim. Mas a segunda leitura era feita em meio a um sol muito quente. Ao invés de liberar a entrada para que a leitura pudesse ser feita em outro lugar, como na porta do bloco, tudo era feito no portão e, como o pessoal não obedeceu as recomendações de horários – onde cada participante era adequado em uma categoria, muita gente chegou de uma vez só. Todo mundo queria entrar ao mesmo tempo por uma entrada relativamente pequena”, disse Augusto Silva, que participou do concurso.

O concurseiro no entanto diz que grande parte dos problemas foram causados pelos próprios participantes. “Acho que o problema mesmo foi essa questão dos horários e o descumprimento por parte dos participantes das normas de segurança. As divisões visivelmente não foram respeitadas. Tudo isso foi explicado pelo Cespe, a banca organizadora”, explicou.

