Assessoria da candidata

Uma noite cheia de alegria, leveza e força. Assim foi o encontro das Mulheres que apoiam a candidata à reeleição, Fernanda Hassem, no município de Brasiléia.

Mulheres da cidade e do campo fizeram questão de deixar sua mensagem, fazer sua selfie e abraçar a candidata. Num espaço aberto decorado com balões e um cantinho para fotos, mulheres, adolescentes e crianças fizeram uma festa bonita com muita música e alegria.

As candidatas da coligação Brasiléia no Rumo Certo também participaram do evento com mensagens criativas e muita emoção.

A festa foi um grande encontro de gerações. Iara Sara de 17 anos, está participando pela primeira vez de uma campanha política e está empolgada.

“Tem sido um aprendizado muito grande para minha vida e a Fernanda é uma mulher que trabalha muito e sempre está perto da juventude. É fácil pedir voto pra ela”, falou.

A professora Maria de Fátima Oliveira de Souza, mais conhecida como “Fátima do Dejacir”, 64 anos, após uma vida inteira na oposição também vai votar na Fernanda Hassem pela primeira vez, e pediu respeito pela sua escolha.

“Eu sempre gostei de política e não nego pra ninguém, meu voto dessa vez é da Fernanda Hassem. Tenho uma história de vida em Brasiléia e exijo respeito pela minha escolha.

Brasiléia merece mais quatro anos de muito trabalho e a “Fernandinha” está preparada para isso”, disse.

Fernanda Hassem fez uma fala carregada de emoção, lembrando sua trajetória e agradecendo o apoio das mulheres.

“Essa é uma noite especial e cheia de significado na minha história política. Hoje as mulheres que me viram crescer, como temos aqui professoras, vizinhas, amigas, colegas e a minha família que está comigo, numa demonstração de força e amor pela nossa cidade. Todo esse carinho só aumenta minha responsabilidade com cada família, cada mulher e cada homem do nosso município. Cada gesto de carinho recebido, só reforça minha vontade de servir e cuidar da minha cidade. Eu me sinto mais preparada para governar e esse apoio das mulheres aumenta minha vontade de andar mais em busca de voto e principalmente, de continuar fazendo política com amor e respeito”, finalizou Fernanda Hassem.

Comentários