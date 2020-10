Dialogando com a juventude pelas mídias sociais e com os mais experientes, através de visitas nos bairros e na zona rural de Epitaciolândia, a candidata Renny Carvalho menciona a ótima receptividade por parte de todos, quando o assunto é sua campanha.

Mesmo com o atarefado dia a dia de mãe, ela resolveu encarar esse desafio de se candidatar e levanta bandeiras, como os direitos das mulheres, proximidade com a população no mandato e voto consciente.

“Eu penso, que as pessoas estão se identificando com nosso projeto porque ele fala de melhorias para o coletivo em todas as áreas. Me sinto muito feliz por encontrar nessa minha caminhada, pessoas das mais variadas idades, que abraçam esse novo jeito de fazer política e isso é muito gratificante. Acredito que juntos podemos lutar por dias melhores para nossa amada Epitaciolândia”, comentou.

A candidata, vem nos últimos dias, recebendo apoio espontâneo de pessoas de diversos seguimentos.

