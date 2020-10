No ano de 2018, o ex-vereador do município de Brasiléia Jonas Sivirino Bandeira, recebeu a atriste notícia de ter perdido uma filha, o genro e o neto no interior do estado do Rio Grande do Norte (RN). A tragédia automobilística que ainda estava sendo superada pelos familiares, teve outro capítulo trágico na manhã deste sábado, dia 24.

Segundo foi apurado até o fechamento, Jonas Bandeira se deslocava pelo ramal Porto Carlos com acesso pelo km 67 da BR 317 (Estrada do Pacífico), quando foram surpreendidos por uma pick-up modelo Mitsubishi, colidindo frontalmente com a moto onde estava o ex-vereador Jonas Bandeiras e seu filho, Gabriel Melo Bandeira.

O impacto contra a moto foi brutal ao ponto de lançar o ex-vereador a metros de distancia dentro do mato, enquanto o filho foi lançado no meio do ramal. Ambos sofreram múltiplas fraturas pelo corpo e ferimentos graves que causou a morte no local.

Viaturas do SAMU, Polícia Militar e Polícia Civil foram até o local, mas nada puderam fazer, a não ser atestar o óbito do pai juntamente com o filho. Os corpos foram resgatados e levados para o necrotério do hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, por volta das 12h40.

As informações de que o motorista da pick-up estaria em estado de embriagues alcoólica está sendo investigada pelas autoridades policiais. Dão conta ainda que o motorista e o carona teriam sido socorridos e conduzidos por terceiros para o pronto-socorro em Brasiléia, onde receberam atendimentos.

Foi quando o comando da Polícia Militar foi acionado e uma guarnição se deslocou ao hospital. Tão logo receberam a liberação médica, foram conduzidos para a delegacia para serem ouvidos sobre o caso.

Jonas Bandeira foi vereador e exerceu cargos na atual administração municipal e era atuante na política do município de Brasiléia, sendo bem quisto no meio político. A prefeita Fernanda Hassem através de sua assessoria emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do ex-vereador e de seu filho.

O Boletim de Ocorrência ainda está sendo confeccionado.

Matéria relacionada:

Comentários