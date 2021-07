Campeonato Acreano de Xadrez de Categorias acontece em agosto na Superintendência da PF

Como um “esporte da mente”, com a possibilidade de realizar competições pela internet, o xadrez não ficou parado durante a pandemia e até cresceu em número de adeptos na modalidade on-line.

Agora, com milhões de novos atletas em todo o mundo, já retornam aos torneios presenciais nos países que alcançaram um maior controle da Covid-19. No Brasil, poucos torneios foram realizados este ano, com número reduzido de jogadores e rigoroso controle sanitário. Para o segundo semestre deste ano, entretanto, aguarda-se um grande número de competições em todas as regiões do país.

No Acre, os enxadristas realizaram no ano passado apenas uma competição, o campeonato estadual, em um torneio no Colégio Militar Tiradentes, no bairro Calafate, em Rio Branco, que definiu Neimar Dantas como o atual campeão. Este ano, ele terá a dura tarefa de defender seu título diante de competidores ávidos em arrebatá-lo, tanto os veteranos e ex-campeões dos anos anteriores quanto a nova geração que aproveitou o recesso da pandemia para “treinar” em intensas batalhas na internet.

Mas os pretendentes ao título de Campeão Acreano Absoluto ainda precisam ganhar uma vaga na final, que será no mês de outubro, para a qual o atual campeão já está classificado. Um torneio preliminar será realizado em agosto, definindo os campeões em quatro categorias: menores de 16 anos, feminino, U1800 e U1600 (jogadores com menos de 1800 e 1600 pontos no ranking da Federação Internacional). O torneio selecionará ainda 19 jogadores para a semifinal Norte/Nordeste do Campeonato Brasileiro, que está marcada para novembro, em Rio Branco. Para a final de outubro do Absoluto Estadual, classificam-se 7 jogadores.

Os jogos serão no prédio da Superintendência da Polícia Federal no Acre, cedido especialmente para a Federação estadual de Xadrez realizar a competição.

PARA OS AMANTES DA VELOCIDADE

Também em agosto, num intervalo dos jogos “pensados”, as partidas de 3 ou 4 horas de duração do torneio, será destinado um dia para os que pretendem disputar o campeonato estadual de “blitz”, como é popularmente conhecido o Xadrez Relâmpago, em que cada jogador tem no máximo 8 minutos para jogar toda a partida. A competição deste ano será na manhã de 7 de agosto e cada jogador terá apenas 3 minutos, com mais 2 segundos de acréscimo a cada lance. Muitos jogadores preferem participar apenas desta modalidade de xadrez rápido, porque toda a competição se realiza em apenas um dia e porque não haverá exigência de que os competidores estejam filiados à Federação estadual ou à Confederação nacional, ou seja, qualquer amador pode participar pagando uma inscrição de apenas 20 reais.

Evento: Campeonato Acreano de Xadrez de Categorias – Semifinal do Absoluto Estadual

Dias: 5,6,7,8, 13, 14 e 15 de Agosto

Local: Superintendência da polícia Federal, Rio Branco -AC

Inscrições nos telefones: 68 98110-6081 com Neurismar Rocha