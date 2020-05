Até esta quarta-feira (6), foram registrados 943 casos da doença em 13 cidades do estado. Com o crescimento do número de contágio, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco não tem mais vagas para atender pacientes com sintomas da doença e a entrega das obras do hospital de campanha, instalado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), foi adiada novamente.