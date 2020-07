Ouça audio:

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos beneficiários nascidos em janeiro. Os repasses vão ocorrer de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos contemplados. O saque emergencial do FGTS foi estabelecido por uma medida provisória do Governo Federal para amenizar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O valor máximo do saque emergencial é de R$ 1.045 por pessoa.

Segundo a Caixa cerca de 60 milhões de brasileiros receberão o benefício até 31 de dezembro deste ano. Entre os contemplados com o saque está o técnico em secretariado David William morador do Distrito Federal. Ele afirma que continua trabalhando em casa, mas a esposa, que é funcionária de uma loja, não pode trabalhar devido ao fechamento do comércio na capital. Com a renda familiar menor, David conta com o benefício para pagar dívidas que foram se acumulando ao longo dos últimos meses.

“Assim que sair esse dinheiro, a gente pretende colocar em ordem as contas da casa e algumas pendências, faturas que não tiveram o valor total pago. Agora estamos na expectativa de colocá-las em dia”, disse.

Em um primeiro momento, o acesso ao saque emergencial do FGTS será limitado a transações no aplicativo Caixa Tem, como pagamento de boletos e utilização do cartão de débito virtual. A Caixa criará, automaticamente, uma conta digital para os beneficiários.

A realização de saques e transferências para outras contas seguirá outro calendário. Para os nascidos em janeiro, essas operações estarão disponíveis a partir de 25 de julho. Por outro lado, quem faz aniversário em novembro e dezembro terá acesso a essas transações em 14 de novembro.

O professor em finanças do Ibmec William Baghdassarian recomenda que os contemplados com o saque do FGTS tenham cautela no uso desse recurso. “Não é hora de se comprar roupas, comprar celular, bicicleta. É hora de se guardar dinheiro e ir consumindo ele com muito cuidado, porque nós estamos falando de despesas essenciais, como luz e comida”. Ele afirma que “a perspectiva é de que o país passe por um período de dificuldades na geração de renda e o momento atual é de contenção de gastos.”

Acesso

A Caixa afirma que atualizou o aplicativo do FGTS, em que as pessoas podem conferir se têm direito ao saque emergencial do benefício e quando elas terão acesso a esse dinheiro. Segundo o banco, todos os trabalhadores titulares de conta FGTS com saldo, o que inclui contas ativas e inativas, têm direito ao saque.