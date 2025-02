Caixa cria cartão para clientes que concentrem investimentos no banco

O fluxo de umidade continua forte no sul da Amazônia provocando instabilidade na região

O estado do Acre está sob novo alerta de temporais nesta quinta-feira (6), segundo informações do Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). O intenso fluxo de umidade no sul da Amazônia segue causando instabilidade atmosférica na região.

De acordo com o Censipam, o tempo deve permanecer fechado ao longo do dia, com pouca incidência de sol e grande quantidade de nebulosidade. “A previsão é de pouco sol e muita nebulosidade em todo o estado. O tempo varia de nublado a encoberto e chove a qualquer hora do dia. Há possibilidade de temporais capazes de provocar grandes acumulados de chuva em todas as regiões acreanas”, informou o órgão.

A população deve ficar atenta para possíveis alagamentos e transtornos causados pelas chuvas intensas. Autoridades recomendam precaução, especialmente em áreas de risco.

Confira abaixo as temperaturas por região. Alto Acre Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba e Xapuri as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 31ºC.

Baixo Acre

Mínima de 22°C e máxima de 30ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Waltere Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 22ºC e 29ºC.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 22ºC e 29ºC.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Tarauacá e Jordão as temperaturas variam entre 22ºC e 29ºC.

