Prefeitura de Epitaciolândia assegura retorno de famílias desabrigadas após cheia do Igarapé Encrenca

Na noite desta quarta-feira (05), um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na Avenida Ceará, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

A vítima, identificada como Talison Quadros de Oliveira, de 22 anos, conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 preta no sentido Centro/Bairro, quando foi atingida por um veículo CrossFox vermelho. Segundo informações do próprio motociclista, o carro estava estacionado no mesmo sentido da via e, ao sair, fez uma conversão à esquerda, colidindo com a moto. Com o impacto, Talison foi arremessado ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, Talison foi entregue ao setor de Ortopedia para maior avaliação com uma fratura no fêmur esquerdo e escoriações no cotovelo direito, mas seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolou a área para os trabalhos de perícia.

