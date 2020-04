Corpo foi encontrado por populares, que acionaram a polícia via Ciosp. Militares isolaram a área para perícia criminal

Um corpo foi achado carbonizado dentro de um veículo na manhã desta quarta-feira (22), no quilômetro 100 da Transacreana, com mais 8 km do Ramal do Antimary, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, populares encontraram o corpo carbonizado dentro do carro e acionaram a polícia via Ciosp, que se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos relatados. Em seguida, os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos para tentar identificar a pessoa carbonizada, que até agora não se tem a identificação da vítima.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. No local, não havia testemunha e nem parentes do morto. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

