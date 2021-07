ButanVac abre vagas para testes em humanos

Abertas as inscrições para quem tiver interesse em se tornar voluntário da fase 1 para os testes com a ButanVac – a nova vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. Quem quiser participar precisa preencher o formulário que está disponível no site do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Essa é a primeira fase dos estudos clínicos, então é o momento em que a pesquisa vai analisar a segurança e os efeitos da dosagem da vacina. Por enquanto, a participação vai contar com apenas 418 voluntários maiores de 18 anos e que ainda não tenham sido vacinados contra a Covid-19. Um detalhe é que serão priorizados os moradores da região de Ribeirão Preto, para facilitar o acompanhamento médico dos voluntários.

Nas próximas etapas, que vão analisar a eficácia da vacina, o número de voluntários vai subir para cinco mil e todos vão ser vacinados da mesma forma e sem o uso de placebo. Os resultados da ButanVac vão ser comparados com os das outras vacinas que já estão sendo usadas no país. O endereço para se inscrever nos testes é hcrp.usp.br.

