Brutalidade: Durante assalto, mulher é estuprada por criminoso na zona rural de Sena Madureira

Uma ocorrência de natureza grave foi atendida na noite de sábado (25), pela Polícia Militar na altura do km 38 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, no conhecido ramal do ouro. Segundo consta, criminosos armados renderam um casal com a meta de roubar alguns pertences, mas aconteceu algo pior – a mulher do dono da residência foi estuprada durante a ação.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar, uma equipe deslocou-se para o ramal do ouro tão logo recebeu a solicitação e conseguiu interceptar dois suspeitos que trafegavam em uma motocicleta, porém, eles empreenderam fuga deixando para trás uma arma de fogo, do tipo escopeta. “Realizamos todos os esforços, mas não conseguimos prender os autores. Pedimos o apoio da comunidade no sentido de nos ajudar fazendo denúncia ao 190 em caso de alguma informação que leve aos autores desse crime”, frisou.

Conforme o apurado por nossa reportagem, os bandidos teriam levado a mulher pra dentro da mata e deixado o esposo dela amarrado. A mulher foi encontrada posteriormente e, após a realização do exame de conjunção carnal, o estupro foi confirmado.

A Polícia continua trabalhando na tentativa de capturar os criminosos.