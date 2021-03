Outros países têm restrições contra o Brasil, mas aceitam a entrada de viajantes desde que sigam regras sanitárias. É o caso de 59 países que exigem, em sua maioria, testes de covid-19 negativos realizados antes do embarque. Alguns destinos aceitam também simples certificados médicos que indiquem que a pessoa já teve a doença e agora tem anticorpos contra o coronavírus.

Mas há países, como o Equador e a Georgia, que colocam como condição que o viajante prove que foi vacinado contra a covid-19. Nos casos, os 2 destinos pedem um certificado de vacinação do país de origem do vacinado.

Leia abaixo todos os 65 países em que brasileiros têm entrada permitida e as exigências de cada território:

Países em que viajantes e voos brasileiros são permitidos Dados até sábado (20.mar.2021)

País Exigências Afeganistão Nenhuma Albânia Nenhuma Belarus Teste de covid Belize Teste de covid Benin Teste de covid Bolívia Teste de covid Bukina Faso Teste de covid Burundi Teste de covid Bósnia Teste de covid Chade Teste de covid Chile Teste de covid Congo Teste de covid Costa do Marfim Teste de covid Costa Rica Certificado de saúde Cuba Teste de covid Egito Teste de covid Equardor Teste de covid ou certificado de vacinação Eslováquia Nenhuma Eslovênia Teste de covid Etiópia Teste de covid Gabão Teste de covid Gana Teste de covid Georgia Certificado de vacinação Guatemala Certificado de saúde Guiana Teste de covid Guiné Teste de covid Guiné Equatorial Teste de covid Guiné-Bissau Teste de covid Honduras Teste de covid Iraque Teste de covid e possibilidade de quarentena Irlanda Teste de covid Kosovo Teste de covid Libéria Teste de covid Líbano Teste de covid Macedônia do Norte Nenhuma Mali Teste de covid Maláui Teste de covid Mauritânia Teste de covid Moldávia Teste de covid Montenegro Nenhuma México Certificado de saúde Namíbia Teste de covid Nigéria Teste de covid Níger Teste de covid Panamá Teste de covid Paraguai Teste de covid Quirguistão Teste de covid Quênia Teste de covid República Centro-Africana Exame médico República Democrática do Congo Teste de covid Ruanda Teste de covid Senegal Teste de covid Serra Leoa Teste de covid Somália Teste de covid Suazilândia Teste de covid Sudão Nenhuma Sérvia Teste de covid Tailândia Certificado de saúde e teste de covid Tanzânia Exame médico Togo Teste de covid Tunísia Teste de covid Uganda Teste de covid Zimbábue Teste de covid Zâmbia Teste de covid África do Sul Teste de covid

Fonte: Associação Internacional de Transporte Aéreo

Já no Iraque, as autoridades sanitárias avisam que, mesmo com teste negativo, é possível que uma quarentena seja exigida dos turistas. Os valores gastos em testes e hospedagem durante o isolamento são de responsabilidade do viajante.

No mapa interativo da Iata (em inglês) é possível ver que a maior parte dos países contam com algum tipo de restrição para a entrada de viajantes. A maioria deles está com todos os voos cancelados até a 1ª semana de abril, como a Argentina, a Itália e a França. As únicas exceções nos países europeus são os outros territórios que fazem parte da UE (União Europeia).

Os únicos 6 países que não pedem nenhum tipo de certificado, teste ou quarentena contra a covid-19 para residentes ou viajantes de qualquer outro país são:

Afeganistão.

Albânia;

Eslováquia;

Macedônia do Norte;

Montenegro;

Sudão.

Em contrapartida, o Brasil só veta voos de 2 países atualmente: África do Sul e Reino Unido. Pessoas que passaram por esses destinos nos últimos 14 dias também estão vetadas nos aeroportos brasileiros. Viajantes de todos os outros países podem entrar em solo brasileiro desde que apresentem um teste negativo de covid-19, realizado até 3 dias antes do embarque.