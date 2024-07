Brasileiro que pagou R$ 15 mil na Abertura das Olimpíadas detona evento e viraliza na mídia internacional

Temporal na França prejudicou evento

As críticas para a Abertura das Olimpíadas de Paris 2024 não pararam na sexta-feira (26). O empresário, Lucas Amadeu, do estado de São Paulo, pagou R$ 15 mil no ingresso, saiu totalmente insatisfeito com a experiência e viralizou mundo afora. O brasileiro ficou revoltado com a estrutura das arquibancadas no local que deveria ser o mais privilegiado da cerimônia.

Além da péssima estrutura para superar o temporal, segundo Lucas Amadeu, as filas gigantescas tornaram a experiênica muito frustrante para o fã de esporte. O depoimento do brasileiro virou notícia em veículos de comunicação no mundo todo. France 24h, Yahoo News, RFI e NBC News são alguns exemplos.

– Foi muita canalhice da organização ter economizado fazendo as arquibancadas sem cobertura. Cada um pagou R$ 15 mil no lugar onde eu estava, até para os europeus é caro.

O brasileiro colocou a Abertura das Olimpíadas no Rio, em 2016, superior. Segundo Amadeu, o valor de R$ 15 mil não valeu o perrengue que o empresário passou. Ele ainda afirmou que se não tivesse recebido uma capa de chuva, fruto de uma gentileza de um alemão que também acompanhava o evento, teria deixado o local do show.