Os números foram divulgados pela Secretaria de saúde do Estado do Acre – Sesacre, nesta quarta-feira, dia 19. O número exato é 1.057 de casos confirmados no município de Brasiléia, distante cerca de 240km da capital, localizado na fronteira com a Bolívia.

Com o novo Decreto divulgado pelo Governo, muitos dos comércios passaram a realizar o atendimento presencial seguindo algumas normas, mas, infelizmente não é o que se vê em alguns lugares da cidade.

Aglomerações de pessoas com a desculpa de não usar a máscara para ver o futebol, ‘escapadinha’ para locais fechados com mais de 10 pessoas e assim por diante. Como também está sendo comum observar alguns mostrando cara ‘feia’ e entrando em alguns comércios sem serem incomodados pelos funcionários e proprietário que necessita vender seus produtos.

Como resultado, os números estão aumentando. O que é pior, está tirando vidas e o número chegou a 12 no Município. Nem por isso alguns poucos se importam, podendo ser o transmissor para sua família.

O município de Brasiléia já realizou a quase 2500 testes, sendo descartados 554. Desses, 556 estão ativos e 1570 suspeitos com 10 internados. Pode se destacar, os números que não foram divulgados, como os profissionais contaminados que estão em quarentena, hospitalizados, alguns em estado grave e alguns que perderam a batalha.

Para esses que não se cuidam, não usando uma simples máscara, esses números pouco importam. Sem falar que outros tentam politizar os números, culpando gestores públicos e políticos, infelizmente.

Veja os números abaixo.

Comentários