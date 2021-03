O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (9) um total de 1.972 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. É o novo recorde de óbitos confirmados em um único dia no Brasil ao longo da pandemia.

Ao todo, o Brasil acumula 268.370 vítimas fatais da doença do novo coronavírus. Foram confirmados 70.764 novos casos, em um total de 11.122.429 diagnósticos positivos para a Covid-19.

Com a atualização desta terça, o país registra média móvel de mortes diárias recorde pelo 14º dia consecutivo. Segundo o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass), esse índice hoje é de 1.573 mortes, em média, por dia.

O Brasil recebe obter em torno de 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao longo deste mês de março.

A expectativa é a ampliação da produção local de doses das vacinas Coronavac, no Instituto Butantan, e da de Oxford, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além do primeiro lote de vacinas do consórcio internacional Covax Facility.