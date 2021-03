Ele são magistrados com perfis opostos: os chamados “linha dura” e os que já absolveram o ex-presidente em outras investigações

Téo Cury, da CNN

Após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionadas à Operação Lava Jato, os processos do petista podem parar nas mãos de juízes federais.

Eles são magistrados com perfis opostos: os chamados “linha dura” e os que já absolveram o ex-presidente em outras investigações. São quatro juízes federais que estão no sorteio, que pode acontecer ainda nesta terça-feira (9).

A 10ª Vara Federal de Brasília já tornou o ex-presidente réu em quatro casos. O titular dessa vara é o juiz Vallisney Souza de Oliveira, conhecido por decisões mais duras em relação aos investigados.

Ele hoje atua no gabinete do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão.

A 10ª Vara também conta com o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, responsável pela Operação Spoofing, que investiga a invasão de hackers em celulares das autoridades da República.

Na 12ª Vara, o titular é Marcus Vinícius Bastos, responsável por absorver Lula no caso do “quadrilhão do PT” em 2020. A segunda juíza é Pollyanna Kelly. Considerada linha dura, ela atua em casos de corrupção.

