O Ministério da Saúde divulgou os números a respeito da pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com as informações apresentadas, o país registrou 123.780 mortes por causa do coronavírus, o que representa um aumento de 1.184 óbitos nas últimas 24h. Entre a quantidade de pessoas infectadas pela doença, o país chegou à marca de 3.997.865 casos.

O número de pacientes recuperados está em 3.210.405 e já representa 80% das pessoas que estiveram doentes. Permanecem em investigação, 2.658 casos suspeitos de Covid-19. Esses são dados baseados nas informações enviadas por estados e municípios.

