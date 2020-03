Homens cercaram o veículo em dois carros e obrigaram motorista e ajudantes a pararem

O Batalhão de Operações Policias Especiais (Bobe) prendeu na noite desta sexta-feira (6) três homens que pertenceriam à quadrilha que roubou toda a carga do caminhão de uma empresa que saiu de Rio Branco em direção a Boca do Acre. O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada de sexta.

A mercadoria no valor de R$ 15 mil foi recuperada pelos agentes, que também apreenderam duas armas de fogo, entre elas uma escopeta, e dois veículos usados pelos criminosos.

No momento do crime, se encontravam no caminhão o motorista e dois ajudantes. Eles foram cercados pelos assaltantes em dois carros, na BR-364, próximo à entrada da Cidade do Povo, e obrigados a pararem o automóvel. Seis bandidos desceram dos veículos e anunciaram o assalto.

Eles levaram o caminhão com as vítimas dentro até o bairro Canaã e descarregaram as mercadorias em uma casa abandonada. Depois, foram até a Avenida Amadeu Barbosa e lá soltaram as vítimas, que acionaram a polícia e a empresa onde trabalham.

Através de várias denúncias, o Bope conseguiu chegar até uma casa no bairro Airton Sena e prendeu o primeiro suspeito. Pouco tempo depois, um segundo homem foi preso. Após muita conversa, os policiais conseguiram localizar a casa onde a mercadoria estava escondida.

Segundo a polícia, o terceiro homem preso foi o funcionário da empresa que seria um dos ajudantes que estava no caminhão. Ele foi apontado como sendo o homem que teria passado as informações para a quadrilha.

