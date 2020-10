Dois homens, de 57 anos e 22 anos, foram presos por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (15) em uma serraria na rua União, no bairro Vitória, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição da Companhia Choque com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) recebeu uma denúncia anônima que homens estavam vendendo drogas na serraria.

Ao chegar no local, os militares viram dois suspeitos fugindo pela parte de trás do estabelecimento e algumas garrafas pets. Os policiais conseguiram capturar os homens. Um deles, de 57 anos, era o proprietário da serraria e outro era um funcionário.

No local, os PMs apreenderam 10 kg de oxidado de cocaína, que ainda iria ser secada para ser revendida. Segundo a polícia, o processo seria feito no mesmo local da apreensão. Uma quantia em dinheiro de quase R$ 100 oriundos do tráfico de drogas também foi encontrada.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e o dinheiro, para a tomada das medidas cabíveis.

Ainda segundo a polícia, com essa apreensão, o prejuízo ao crime organizado gira em torno de R$ 100 mil.

