A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Acre foi informada que uma equipe de cinco policiais da cidade amazonense fazia buscas por criminosos quando a embarcação afundou no Rio Envira, próximo do Seringal Sacado. Os outros três policiais já foram resgatados com vida.

Devido à distância da cidade do interior com a capital Amazonas, a Polícia Militar do município do Envira solicitou ajuda dos bombeiros do Acre para encontrar os policiais. Equipes com bombeiros e policiais militares de Feijó devem sair na madrugada de quarta (22), em direção ao local informado.

“Montamos uma equipe, só que devido à distância e a navegação que está prejudicada nessa época do ano, estamos com a equipe pronta e vamos nos deslocar na madrugada e pela manhã começar essa busca que fica no Envira. Temos a informação de que são dois desaparecidos, tripulantes que estavam na embarcação, sendo um sargento da PM e um policial civil. Estamos prontos para partir para o local junto com a Polícia Militar que vai acompanhar também nas buscas”, complementou o major Cláudio Falcão, da assessoria de comunicação.

Conforme o comandante da PM em Envira, tenente Felipe Cerqueira, a equipe policial saiu da sede do município por volta das 19h de ontem para a operação de buscas de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade, situada a mais de seis horas de barco. Por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira, e naufragou. Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais, o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil.

_________________

“Ficamos mais de 25 minutos à deriva no meio do rio e depois, tivemos que nadar por quase meia hora até chegar à margem”, disse Cerqueira. Devido ao isolamento do lugar, só por volta das 11h de hoje é que a informação chegou à cúpula da Segurança em Manaus.

_________________

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Louismar Bonates, lamentou o acidente e tomou as providências para acelerar o envio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros para tentar localizar os dois policiais.

“Faremos o que for necessário. Já estamos contando com o apoio da Marinha e da Polícia Militar e Bombeiros do Acre estão participando da ação”, disse Bonates, que determinou aos comandos da PM e da Polícia Civil que prestem o suporte psicossocial às famílias dos servidores da segurança.