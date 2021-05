Mundo tem uma chance de controlar a pandemia, diz líder técnica da OMS

‘Nós apenas temos que nos unir coletivamente, desde o nível político até o nível individual para fazer isso’, disse Maria van Kerkhove

De Naomi Thomas, da CNN Health

Maria van Kerkhove, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19, disse que embora seja difícil dizer se o estado da pandemia melhorou, o mundo tem uma chance de controlar a Covid-19 se ela usar todas as ferramentas disponíveis.

“Podemos fazer isso”, disse ela. “Nós apenas temos que nos unir coletivamente, desde o nível político até o nível individual para fazer isso.”

Em entrevista à CNN na quarta-feira, van Kerkhove disse: “Realmente estamos em um período crítico. É difícil dizer, você sabe, se melhoramos ou não. Em algumas partes do mundo nós realmente melhoramos, alguns países nos mostraram que podem controlar a Covid, podem controlar a propagação, podem manter a transmissão baixa e podem manter as populações vulneráveis seguras. E em outras partes do mundo, o vírus está se espalhando rapidamente.”

Van Kerkhove disse que, embora existam pontos críticos de vírus em todas as regiões da OMS, também houve sinais positivos em todos eles.

Ela disse que há várias razões para o aumento da transmissão em algumas partes do mundo, incluindo variantes do vírus, uma distribuição global desigual e desigual de vacinas e muito cansaço, com governos querendo abrir sociedades.

Ela disse que após 17 meses de pandemia, ter “o maior número de casos relatados a cada semana não é a situação em que precisamos estar”.

“Mas precisamos aprender onde podemos, precisamos corrigir o curso onde podemos e precisamos ter a esperança de que com todas as ferramentas, as ferramentas de saúde pública mais as vacinas, realmente tenhamos uma chance de controlar a Covid”, ela disse.

