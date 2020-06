Kassab é o presidente nacional do PSD, partido ao qual o deputado Fábio Faria é filiado desde 2011.

Guilherme Venaglia, da CNN em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (10) que vai recriar o Ministério das Comunicações, por meio da assinatura de uma medida provisória. O novo ministro, o 23º do governo Bolsonaro, será o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN).

Até este momento, a área das Comunicações estava subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que segue comandada por Marcos Pontes. Em nota, o governo federal afirma que a recriação será feita “sem nenhum aumento de despesa”, aproveitando “apenas cargos de estruturas já existentes”.

A informação adicional é que o presidente também extinguiu a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), responsável pela comunicação institucional da Presidência, que terá suas funções incorporadas pelo novo Ministério das Comunicações. A nota não menciona se o secretário de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, permanecerá no governo.

Fábio Faria, de 42 anos, é administrador de empresas. Começou a carreira política em 2007, quando assumiu seu primeiro mandato como deputado federal. Foi reeleito em 2010, 2014 e 2018. Ele é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD) e casado com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Os ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações haviam sido unificados em 12 de maio de 2016, no dia em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada e o vice-presidente Michel Temer (MDB) tomou posse provisoriamente, enquanto seguia a tramitação do processo de impeachment.

Durante todo o período em que a pasta funcionou de forma unificada no governo Temer, seu ministro era o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Kassab é o presidente nacional do PSD, partido ao qual o deputado Fábio Faria é filiado desde 2011.

