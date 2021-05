Residente gravou vídeo no fim de semana ao lado do filho, Flávio Bolsonaro

POR LEANDRO CHAVES

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou, em vídeo, sua participação na entrega da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, que vai ligar de forma definitiva o Acre ao resto do Brasil.

“Olá amigos de Rondônia e do Acre. No próximo dia 7 estaremos inaugurando a ponte do Rio Abunã. Um abraço a todos e até lá”.

