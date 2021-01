“Entendam que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. Eu sempre disse lá atrás: a economia anda de mãos dadas com a vida. A vida sem recursos se torna muito difícil”.

Da CNN, em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou as medidas restritivas tomadas por prefeitos e governadores em razão do do aumento de casos de Covid-19 pelo país, ao participar da inauguração de uma ponte sobre o rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas, nesta quinta-feira (28).

“O povo brasileiro é forte, não tem medo do perigo. Nós sabemos quem são os vulneráveis: os mais idosos e os comorbidade. O resto tem que trabalhar. Meu pai sempre me ensinou: se coloque no lugar de outras pessoas antes de tomar uma decisão. Se eu fosse um dos muitos de vocês, obrigados a ficar em casa, ver esposa, três quatro filhos e eu como chefe do lar não ter como levar comida para casa, eu me envergonharia”, disse.

“O apelo que faço a todos do Brasil é que reformulem essa política. Entendam que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. Eu sempre disse lá atrás: a economia anda de mãos dadas com a vida. A vida sem recursos se torna muito difícil”, continuou.

Vacina

Ele também comentou sobre a imunização. “Eu sempre disse: depois que passar pela Anvisa a gente compra, seja qual for. A Europa e alguns países da América do Sul não têm vacina, e sabemos que a procura é muito grande. Nós assinamos convênios, fizemos contratos de compromisso desde setembro do ano passado com vários laboratórios. As vacinas começaram a chegar e vão chegar para vacinar toda a população em um curto espaço de tempo.”

Rio São Francisco

Bolsonaro falou também em seu discurso sobre o rio São Francisco. “Mais uma vez ao lado do ‘Velho Chico’, que está sendo revitalizado. Cada vez mais temos mais vazão de água. O Chico está se recuperando, vamos recuperar o Velho Chico. Acreditem na sua pátria, acreditem em vocês, no nosso Brasil. Temos como, juntos, conseguirmos dias melhores para todos nós”.

