Bolsonaro cita presidente do STF ao Supremo em discurso para apoiadores em Brasília

Sem mencionar o Poder Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro citou o

presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, durante discurso para

manifestantes nesta terça-feira (7) em Brasília.

Bolsonaro discursou em um carro de som ao lado dos ministros da Defesa, Walter Braga Netto; do Trabalho, Onyx Lorenzoni; da Justiça, Anderson Torres, e do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele falou a manifestantes que se deslocaram em ônibus de várias partes do país para participar da manifestação, convocada, entre outros, pelo próprio Bolsonaro.

No discurso, Bolsonaro atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF —

novamente sem citar o nome do ministro. Alexandre de Moraes é responsável

pelo inquérito que investiga o financiamento e organização de atos contra as

instituições e a democracia e pelo qual já determinou prisões de aliados do

presidente e de militantes bolsonaristas. Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos no

Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com o presidente, “uma pessoa específica da região dos três poderes”

está “barbarizando” a população e fazendo “prisões políticas”, que, segundo

afirmou, não se pode mais aceitar.

“Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três

Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais

prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse

poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, disse.

Nas palavras de Bolsonaro, “o Supremo Tribunal Federal perdeu as condições

mínimas de continuar dentro daquele tribunal”.

“Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá

ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos.

Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum. Mas não

podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos

admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade”, declarou.

Bolsonaro disse que, nesta quarta-feira (8), participará de uma reunião do

Conselho da República com os presidentes dos demais poderes, a fim de mostrar

“para onde nós todos devemos ir”.

“Amanhã estarei no Conselho da República juntamente com ministros para nós,

juntamente com o presidente da Câmara [deputado Arthur Lira], do Senado

[senador Rodrigo Pacheco] e do Supremo Tribunal Federal [ministro Luiz Fux],

com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir”, afirmou.

Segundo informou o jornalista Valdo Cruz, colunista do G1 e comentarista da

GloboNews, os chefes dos demais poderes não foram comunicados de reunião do

Conselho da República nesta quarta-feira.

Embora convidados, nenhum deles participou pela manhã, antes do discurso de

Bolsonaro na manifestação, da cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio

da Alvorada, em comemoração ao Dia da Independência.

O Conselho da República citado por Bolsonaro é um órgão de consulta do

presidente. Por definição, cabe ao conselho pronunciar-se sobre “intervenção

federal, estado de defesa e estado de sítio” e também sobre “as questões

relevantes para a estabilidade das instituições democráticas”.

Integram o conselho, comandando pelo presidente da República, o vicepresidente; os presidentes da Câmara e do Senado; os líderes da maioria e da

minoria na Câmara e no Senado; o ministro da Justiça e também seis cidadãos —

dois escolhidos pela Câmara, dois pelo Senado e dois pelo presidente. O conselho

só se reúne por convocação do presidente da República.

Após o discurso de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo

Tribunal Federal, fez uma publicação em uma rede social.

“Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu

nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia”,

escreveu o ministro.

Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e outro ministro

alvo de ataques de Bolsonaro também se manifestou em rede social, mas antes

do discurso de Bolsonaro.

“Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais,

conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula,

Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à

democracia nos une. Sem volta ao passado”, afirmou Barroso.